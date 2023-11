Stiri pe aceeasi tema

- Liga Profesionista de Fotbal (LPF) a anunțat programul etapelor 14 și 15 din SuperLiga.Astfel, Universitatea Cluj se va intalni in etapa 14 cu Botoșani, in cea de-a 15-a cu Voluntari. CFR Cluj va juca cu cei de la Farul in etapa 14 și cu Hermannstadt in cea de-a 15-a etapa.Etapa a 14-a Vineri,…

- Numele extremei cameruneze Fabrice Olinga (27 de ani), de la FC Botoșani, a revenit in centrul atenției in Spania. Jucatorul adus de FC Botoșani in vara deținea recordul de cel mai tanar marcator din La Liga. El a marcat pe 19 august 2012, cand juca la Malaga, la doar 16 ani și 98 de zile. In weekendul…

- Valeriu Iftime (63 de ani), patronul de la FC Botoșani, este convins ca in cazul unei colaborari cu Adrian Porumboiu (73 de ani), echipa celor doi s-ar fi luptat la titlu in Superliga. Adrian Porumboiu a investit timp de 10 ani la FC Vaslui, perioada in care moldovenii s-au luptat pentru locurile fruntașe…

- Poli Iași și Petrolul Ploiești se intalnesc luni, de la ora 18:00, in penultima partida a etapei #11 din Superliga. Duelul din Copou va fi liveTEXT pe GSP.ro. Vezi AICI rezultatele și marcatorii rundei #11 din Superliga! Ce va fi luni in Copou? Dupa un start greoi de campionat, elevii lui Leo Grozavu…

- UTA a oficializat transferul fundașului dreapta Tiberiu Capușa (25 de ani). Imediat dupa FC Botoșani - UTA 2-2, in runda a 10-a din Superliga, Mircea Rednic, antrenorul aradenilor, informa ca UTA a ajuns la un acord cu Tiberiu Capușa, ultima data la Chindia, de care s-a desparțit in vara. ...

- Dumitru Dragomir, fostul președinte al Ligii Profesioniste de Fotbal, a comentat seara neagra din Conference League, in care Farul a fost eliminata de Helsinki, 2-3 la general, și Sepsi de Bodo/Glimt, 4-5. In acest sezon, Romania nu are vreo echipa in grupele cupelor europene. Dragomir crede ca Farul…

- FCU Craiova are parte de un meci foarte greu in acest weekend, urmand sa evolueze vineri, de la ora 18.30, pe stadionul „Ilie Oana“, impotriva Petrolului Ploiesti. Disputa din Prahova deschide etapa a 6-a din Superliga si se anunta foarte disputata. Descopera oferta Superbet pentru partida cu Petrolul!…