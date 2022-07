Stiri pe aceeasi tema

- Ucraina a lansat atacuri cu rachete cu raza lunga de acțiune asupra forțelor ruse din sudul Ucrainei și a distrus un depozit de muniții, a declarat armata sa, in timp ce Rusia continua sa loveasca estul țarii, scrie Reuters preluat de mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Presedintele ucrainean Volodimir Zelenski a vizitat vineri trupele ucrainene aflate pe pozitiile inaintate ale frontului in regiunea Dnipropetrovsk, in timp ce bombele rusesti continuau sa cada asupra a zeci de localitati din regiunea Donetk, in estul Ucrainei, pe fondul avertismentelor presedintelui…

- Un guvern a fost format in regiunea Herson din Ucraina, controlata de ruși. Așa-zisul guvern include cetațeni locali și manageri din Rusia, a anunțat pe canalul oficial de Telegram administrația militaro-civila din regiune. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…

- 229 de copii au fost uciși și peste 423 au fost raniți in urma invaziei Rusiei in Ucraina, potrivit datelor oficiale din 17 mai oferite de Oficiul Procuraturii Generale a Ucrainei. Cei mai afectați copii au fost in regiunea Donețk – 140, regiunea Kiev – 116, regiunea Harkiv – 100, regiunea Cernihiv…

- „De acum, credem ca Moscova ar putea incerca sa organizeze o „Republica Populara Herson” in regiunea Herson din sudul Ucrainei”, a declarat ambasadorul SUA la OSCE, Michael Carpenter. In plus, el a menționat, citand informații recente, ca Rusia va incerca sa includa așa-numitele „DPR” și „LPR” in membrii…

- Doua explozii au avut loc, luni, la primele ore ale zilei de la Belgorod, regiunea de sud a Rusiei la granița cu Ucraina, a scris Vyacheslav Gladkov, guvernatorul regiunii intr-o postare pe rețelele de socializare. „Nu au existat victime sau pagube”, a anunțat Gladkov. Patru locuitori ai orașului Liman…

- Liderul regiunii separatiste Donetk, din estul Ucrainei, a afirmat marti ca Rusia ar trebui sa lanseze urmatoarea etapa a campaniei sale militare dupa atingerea frontierelor regiunii, informeaza Reuters, care citeaza agentia de presa rusa RIA, relateaza Agerpres. Fii la curent cu cele mai…

- Statul Major al armatei ucrainene a anunțat, duminica, ca Rusia a desfasurat lansatoare mobile de rachete de tip Iskander-M, la mai putin de 60 de kilometri de frontiera cu Ucraina, potrivit AFP, citat de News.ro . „Potrivit informatiilor disponibile, lansatoare Iskander-M au fost desfasurate la 60…