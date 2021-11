Stiri pe aceeasi tema

- Ambulanta In noaptea de 6 spre 7 noiembrie, polițiștii Biroului Rutier din Baia Mare au fost sesizați despre producerea unui eveniment rutier pe bulevardul Independenței din municipiu. Polițiștii ajunși la fața locului au constatat ca un barbat de 49 de ani din Farcașeni, aflat in calitate de pieton…

- Marți seara, 19 octombrie, ora 22.37, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U. 112 despre faptul ca pe D.N.1C, intre localitațile Șomcuta Mare și Satulung, s-a produs un accident rutier soldat cu pagube materiale, iar unul dintre conducatorii auto este posibil sa fie sub influența…

- Un barbat a reclamat politiei municipiului Baia Mare furtul unei borsete in care se aflau 50.000 de euro si a fost lasata in masina proprietate personala, a informat, vineri, purtatorul de cuvant al IPJ Maramures, Ionela Cozma, potrivit Agerpres. " Politistii din Baia Mare au fost sesizati…

- Joi, 2 septembrie, in jurul orei 18.00, polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați prin S.N.U.A.U 112 despre faptul ca la ieșirea din Șomcuta Mare, pe D.N. 1C, a avut loc un accident rutier. La fața locului polițiștii au constatat ca doua autoturisme, conduse de doi barbați de 51 și 53 de ani, au…

- La data de 22 august , polițiștii Serviciului Rutier și din Șomcuta Mare, au identificat in trafic, respectiv pe D.N. 18, in Vișeu de Sus și pe D.J.182B, in localitatea Tulghieș doi barbați de 41 și 56 de ani din Cluj-Napoca și Baia Mare, aflați la volanul unor autoturisme. Polițiștii au testat ambii…

- Duminica, 22 august, la ora 05:51, polițiștii Serviciului Rutier au intervenit la un accident rutier produs pe D.N.1 C, in localitatea Recea. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca un barbat de 38 de ani din Suceava a condus o autoutilitara, iar la un moment dat a parasit partea carosabila…

- Joi, ora 20.35, in Sighetu Marmației, polițiștii au fost sesizați cu privire la producerea unui accident rutier produs pe strada Avram Iancu din municipiu. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, pe podul de peste raul Iza, un autoturism condus de catre o femeie de 32 de ani din Sighetu…

- Polițiștii din Șomcuta Mare au fost sesizați in aceasta dimineața cu privire la producerea unui accident rutier pe D.N.1C soldat cu vatamarea corporala a patru persoane. Un autoturism condus de catre un tanar de 21 de ani din Republica Moldova, care se deplasa dinspre Baia Mare inspre Satulung, a intrat…