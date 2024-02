Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat de 57 de ani, din Leorda, s-a urcat la volan fara permis. Polițiștii i-au facut dosar penal Duminica, polițiștii din cadrul Serviciului Rutier au oprit pentru control, pe drumul public, din comuna Cervicești, un autovehicul condus de un barbat, de 57 de ani, din comuna Leorda. In urma verificarilor…

- Tot duminica, 28 ianuarie a.c., la ora 14.46, in localitatea salajeana Barsau Mare, a fost depistat in trafic un barbat de 52 de ani, din municipiul Cluj Napoca, județul Cluj, in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 122 km/h, inregistrata radar, in zona de limitare a vitezei de deplasare la 50…

- Duminica, 28 ianuarie a.c., la ora 14.05, in localitatea salajeana Glod, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene din cadrul Serviciului Rutier au depistat in trafic un barbat de 37 de ani, din municipiul Baia Mare, județul Maramureș, in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 103 km/h,…

- Marți, 23 ianuarie a.c., la ora 01.20, in localitatea Șimișna, polițiștii Secției nr. 4 Poliție Rurala Ileanda au oprit in trafic pentru control un autoturism, condus de un localnic de 39 de ani. Conducatorul autoturismului a fost testat cu aparatul etilotest, rezultand o concentrație alcoolica de 0,46…

- Duminica, 21 ianuarie a.c., la ora 14.23, pe D.N. 1 F in localitatea salajeana Badon, polițiștii Biroului Drumuri Naționale și Europene din cadrul Serviciului Rutier au depistat in trafic un barbat de 54 de ani, din municipiul Zalau, in timp ce conducea un autoturism cu viteza de 101 km/h, inregistrata…

- La data de 20 ianuarie a.c., la ora 21.39, polițiștii din cadrul Poliției Orașului Jibou au fost sesizați in urma unui apel 112 despre faptul ca, la ieșire din localitatea Rastoci, a avut loc un accident rutier. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca, o femeie de 44 de ani, din municipiul…

- La data de 25 decembrie a.c., la ora 15.00, polițiștii Serviciului Rutier au fost sesizați prin apel 112 despre faptul ca in localitatea salajeana Ciumarna s-a produs un accident rutier. Ajunși la fața locului, polițiștii au constatat ca, un tanar de 21 de ani, din localitatea Chichișa, in timp ce conducea…

- In dimineața zilei de 1 decembrie, polițiștii au oprit pentru control un autoturism condus prin localitatea Boghiș de catre un localnic in varsta de 24 de ani. In urma verificarilor efectuate s-a constatat ca acesta avea suspendat dreptul de a conduce autovehicule pe drumurile publice. Tot in aceasta…