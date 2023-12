În prag de sărbători, PSD-știi au fost colindați de sute de păstrători ai datinilor străbune din toate zonele județului Botoșani In prag de sarbatori, PSD-știi au fost colindați de sute de pastratori ai datinilor strabune din toate zonele județului Botoșani Rand pe rand, cele 25 de ansambluri folclorice, grupuri de uratori și colindatori, au adus in mijlocul orașului cele mai frumoase obiceiuri de iarna: dansul caluților, jocul urșilor și al caprelor, dansurile maștilor, plugușorul și sorcova. Au reinviat, prin jocul și costumele lor unice, datinile și obiceiurile de iarna, atat de prezente și astazi […] Citește In prag de sarbatori, PSD-știi au fost colindați de sute de pastratori ai datinilor strabune din toate zonele… Citeste articolul mai departe pe Botosani24.ro…

Sursa articol: Botosani24.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Un nou episod de iarna pune stapanire pe Romania. O masa de aer rece va patrunde in țara noastra prin vestul țarii, astfel ca maximele termice in partea de nord, nord-vest a teritoriului nu vor mai depași 2-3 grade Celsius.

- Potrivit atenționarile venite de la meteorologi, in județul Dambovița, la peste 1500 de metri a nins și s-a depus un strat de zapada, iar vantul a suflat cu viteze de 55…65 km/h. Va prezentam imagini cu ninsoarea care si-a facut simțita prezența inca de vineri, de la orele pranzului. Daca sunteți…

- Ce se mananca de Lasata Secului 2023, una dintre cele mai importante sarbatori ale anului. Credincioșii respecta o serie de tradiții și obiceiuri in aceasta perioada pentru a avea parte de noroc și sanatate. Aflați in randurile urmatoare care sunt acestea. Cand are loc Lasata Secului pentru Postul Craciunului…

- Continue reading Acțiuni de deszapezire pe drumurile naționale din nord-vestul țarii. CNAIR ii avertizeaza pe șoferi ca este obligatoriu ca vehiculele care tranziteaza zonele inalte sa fie echipate de iarna at Info real.

- Suntem oficial in prima luna de iarna, iar conform datelor prognozate, in toata Europa se vor schimba lucrurile din punct de vedere termic. Pe plan local ANM anunța ca vine iarna in Romania, precizand și care sunt zonele in care se raceste considerabil. Europa se pregatește pentru temperaturi mai blande…

- Masurile de austeritate bugetara vehiculate in ultima perioad nu vor afecta sarbatorile de iarna organizate de Consiliul Judetean Buzau. Este anunțul facut de președintele instituției, Petre Emanoil Neagu, la finalul ședinței ordinare de la finalul lunii octombrie, in care a fost alocata suma de 700.000…

- Intervalul : 20 octombrie, ora 10 – 22 octombrie, ora 10 Zonele afectate : conform textului și harții Fenomene : intensificari ale vantului In intervalul menționat, vantul va avea intensificari in Banat, Crișana și in sud-vestul Transilvaniei, cu viteze in general de 55…60 km/h. In Carpații…