In parcul „La Izvor”ar putea aparea un patinuar

Stiri pe aceeasi tema

- Primarul general Ion Ceban, și in weekend inspecteaza cum se efectueaza lucrarile la unele obiective in capitala. Simbata acesta a mers la Parcul „La Izvor”, unde se amenajeaza cea mai mare zona sportiva din capitala. „M-am bucurat sa vad Stadionul de Plaja din parcul „La Izvor”, care este gata pentru…

- Primarul capitalei Ion Ceban a venit cu mai multe explicații referitoare la acțiunile care se intreprind, dupa reapariția mirosului neplacut in unele zone ale capitalei. Dupa ce ieri, a fost constituit un grup de lucru care sa analizeze toate circumstanțele și cine s-ar face vinovat de situația actuala,…

- Primarul general Ion Ceban cere locuitorilor din suburbii sa mai aștepte nițel, pina vor veni noile autobuze in capitala. In urma unei ședințe cu primarii de suburbii, Ceban le-a spus edililor locali sa le spuna cetațenilor din localitați ca se face tot posibilul pentru a aduce unitațile de transport.…

- Inca un pas in dezvoltarea infrastructurii in capitala. De astazi, subterana din strada Alecu Russo, din sectorul Ciocana, intra in reparație. Primarul general Ion Ceban a mers in aceasta dimineața pentru a inspecta zona și vedea cum arata trecerea acum. „Ani de zile a stat in paragina, fara ca cineva…

- Incalcari grave in modul in care au fost reparate mai multe gradinițe și școli din capitala. Primarul general Ion Ceban a cerut ca responsabilii sa nu semneze actul de predare-primite a lucrarilor de reparație la instituțiile de invațamint unde acestea nu corespund normelor și au fost efectuate lucrari…

- Dupa ce a fost ieri votat in CMC, regulamentul incepe sa fie pus in aplicare. Primarul general Ion Ceban a solicitat ca la intrarile in spațiile verzi sa fie instalate panouri cu avertizari. „Eu va rog foarte mult cu privire la salubrizare, din proiectul sa fie facute extrase și transmise persoanele…

- Noi de modifiri de infrastructura in capitala. Primarul general, Ion Ceban, a prezentat schița de proiect pentru scuarul din str. A.Mateevici,111 din preajma Academiei de Muzica, Teatru și Arte Plastice. Primarul afirma ca aceasta zona va fi reabilitată in scurt timp. „Zona care asigură legătura…

- Capitala arata mai curata, dupa ce mai mulți voluntari au facut lucrari de salubrizare a spațiilor verzi. Astfel, in sectorul Buiucani al capitalei s-au mobilizat peste 40 de voluntari din centrele sportive și au adunat gunoiul din Parcul „La Izvor”, in preajma restaurantului „La Izvor”, dar și din…