Stiri pe aceeasi tema

- Un nou studiu privind efectele infectarii cu coronavirus la copii a fost publicat miercuri. Cercetatorii de la la King’s College din Londra au ajuns la o prima concluzie in privința efectelor COVID-19 asupra copiilor.Potrivit studiului publicat, copiii care se imbolnavesc de COVID-19 prezinta simptome…

- Multi oameni considera ca au tensiune oscilanta. Auzim frecvent despre aceasta patologie si despre riscurile care decurg de aici. Cum urmarim fluctuatiile tensiunii arteriale si cum se interpreteaza de fapt acestea ne spune dr. Catalina Trifan, medic primar Medicina interna.

- Vaccinul contra Covid-19 de la Pfizer/ BioNTech nu creste riscul de probleme cardiovasculare grave (infarct, AVC sau embolie pulmonara) la persoanele cu varsta de peste 75 de ani, potrivit unui studiu francez oficial facut public luni, informeaza AFP, conform news.ro. Rezultatele acestui studiu…

- Paisprezece oameni din Italia pot sustine ca sint descendenti ai lui Leonardo da Vinci, potrivit unui studiu asupra arborelui genealogic al geniului Renasterii. Cercetatorii au urmarit genealogia lui da Vinci pe aproximativ 700 de ani si 21 de generatii, din 1331 pina astazi, incepind cu stra-stra-stra-bunicul…

- Coronavirusul SARS-CoV-2 este capabil sa se inmulțeasca in glandele salivare, a declarat un grup de patologi, stomatologi și otorinolaringologi de la școala Medicala a Universitații din Sao Paulo, Brazilia. Studiul lor a fost publicat in The Journal of Pathology, transmite ria.ru Oamenii de știința…

- “Nu numai ca e plina de sirop de porumb si fructoza, dar are si saruri rafinate si cofeina. Consumul indelungat duce la probleme cu tensiunea, probleme de inima, diabet si obezitate”, a spus farmacistul, conform metro.co.uk.La doar 10 de minute de la ingerarea unui pahar de acest suc, in stomac ajunge…

- Rezultatele finale ale unui experiment stiintific privind combaterea febrei denga releva ca maladia poate fi redusa radical cu ajutorul unei tehnici exprimentale care utilizeaza o bacterie. Febra denga, o infectie provocata de un virus transmis de tantari, afecteaza aproape 400 de milioane de oameni…

- La persoanele vaccinate cu doua doze de vaccin Pfizer, anticorpii prezenti in serul lor sangvin sunt eficienti impotriva variantei britanice, dar usor mai putin eficace impotriva variantei indiene studiate, potrivit acestui studiu prezentat inainte de publicare pe site-ul BioRxiv.In pofida "unei eficacitati…