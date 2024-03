Alimentele care îți distrug organismul în doar 9 zile. Ce se întâmplă în corpul tău când alegi junk food Este cunoscut faptul ca alimentele de tip fast-food, cum ar fi cartofii prajiți și burgerii, sunt considerate nesanatoase. Cu toate acestea, nu ar trebui sa presupui ca consumul unui burger la pranz și apoi a unei cine sanatoase mai tarziu in zi nu are consecințe negative. O singura masa bogata in grasimi și zahar pe zi poate avea un impact semnificativ asupra sanatații tale, scrie realitatea.net. Iata ce se intampla cu organismul tau in doar noua zile de mancat junk food: Iți dau peste cap metabolismul Chiar daca ai fost inzestrat cu un metabolism rapid și poți manca orice fara… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro

