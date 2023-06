IN MEMORIAM academician Marius Sabin Peculea, cetățean de onoare al Râmnicului. PIOS OMAGIU IN MEMORIAM Cu deosebita tristete, Consiliul Stiintific si conducerea Institutului National de Cercetare-Dezvoltare pentru Tehnologii Criogenice si Izotopice-ICSI Rm-Valcea a primit vestea decesului fondatorului si primului sau director – academicianul Marius Sabin Peculea. Daca astazi in Romania , 18 % din enegia electrica este produsa pe cale nucleara, acest fapt se datoreaza si este in buna masura legat de personaliatatea si activitatea domnului academician Marius Sabin Peculea. Considerat si recunoscut pe plan national si international ca fiind “parintele apei grele “ romanesti si “creatorul… Citeste articolul mai departe pe realitateavalceana.ro…

