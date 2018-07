Stiri pe aceeasi tema

- FC Viitorul a debutat cu dreptul in sezonul 2018 2019 al Europa League, castigand cu 2 0 meciul din deplasare cu echipa luxemburgheza Racing FC Union, contand pentru prima mansa a turului intai preliminar al intrecerii. Golurile oaspetilor au fost marcate de Dragus 23, cu o executie acrobatica de la…

- Antrenorul Gheorghe Hagi a declarat, joi, ca echipa sa FC Viitorul nu trebuie sa se considere calificata in turul al doilea preliminar al Ligii Europa, dupa ce a castigat cu 2-0 partida cu formatia din Luxemburg Racing Union, relateaza News.ro. “Am tratat foarte serios acest meci. Suntem la inceput…

- Formatia FC Viitorul a invins, joi seara, in deplasare, cu scorul de 2-0, echipa din Luxemburg Racing Union, in prima mansa a turului 1 preliminar al Ligii Europa, potrivit news.ro. Golurile au fost marcate de Denis Dragis ’23 si Ianis Hagi ’82 (penalti).

- FC Viitorul Constanta a facut un pas important catre turul al doilea preliminar al Europa League la fotbal, dupa ce a invins formatia Racing Union Luxemburg cu scorul de 2-0 (1-0), joi seara, pe Stadionul Josy Barthel din Luxemburg, in prima mansa a turului intai preliminar al competitiei. FC Viitorul…

- Romania va fi reprezentata de patru echipe, CFR Cluj, FCSB, CSU Craiova si FC Viitorul, in sezonul viitor al cupelor europene, informeaza news.ro.CFR Cluj, campioana Romaniei, va evolua in editia viitoare a Ligii Campionilor, in turul al doilea preliminar al competitiei. FCSB, echipa…

- Formatia FC Viitorul a invins, vineri, pe teren propriu, cu scorul de 1-0 (0-0), echipa CSM Poli Iasi, intr-un meci contand pentru etapa a noua a play-off-ului Ligii I. Iesenii au jucat in inferioritate numerica din minutul 9, cand a fost eliminat Madalin Mihaescu pentru un fault la Ianis Hagi.

- Duelul de la Ovidiu, din etapa a opta a turneului play off din Liga 1, dintre ultimele doua campioane ale Romaniei, FC Viitorul si Astra Giurgiu, s a incheiat la egalitate, 1 1 Dragus 76 Abang 3 , dar statistica retine dominarea clara a echipei lui Hagi, care are de partea sa cifre fabuloase. FC Viitorul…

- Antrenamentul "clasic" pe care-l faceau echipele romanești va fi simulat in Viitorul-FCSB. Formația lui Hagi e mai tanara pe 10 posturi din 11 Urmatorul prag din calea FCSB catre titlu e constituit de o echipa de copii. Hagi și-a remaniat formația dupa un start slab de sezon și a continuat s-o intinereasca…