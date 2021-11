În județul Brașov,114 școli și grădinițe din 194 încep fizic școala. Lista unităților școlare care încep cursurile față în față Potrivit Inspectoratului Șocolar Județean (IȘJ) Brașov, pana in 4 noiembrie, rata de vaccinare in randul personalului angajat in unitațile școlare din județul Brașov depașea 50%. Mai exact, din 7.728 de angajați, 4.143 sunt vaccinați cu cel puțin o doza. Acest lucru inseamna ca un procent de 53.61% din personalul unitaților de invațamant din județul Brașov, s-au imunizat pana in 4 noiembrie. Astfel, numarul școlilor și gradințelor care au peste 60% dintre angajați vaccinați este de 114 din 194, adica 58.8%. (In lista apar 195 de unitați de invațamant, dar unul este Centrul Județean de Excelența… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

