În Italia, măştile anti-gripă sunt din ce în ce mai greu de găsit Cumparati o masca pentru a va proteja de riscul infectiei cu coronavirus, deschideti cutia si aflati ca a fost produsa... chiar la Wuhan, în China, locul de unde a izbucnit epidemia.

I s-a întâmplat Larei, angajata unei companii care lucreaza pe aeroportul Fiumicino. &"M-am echipat pe cont propriu într-o faza în care, în mijlocul alarmei, a stirilor false si a multor informatii confuze, prefer sa ma protejez purtând-o&", marturiseste pentru Euronews.



Masca a fost produsa în aprilie anul trecut, prin urmare, mult mai devreme decât… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Coronavirusul a inspaimantat intreaga lume dupa ce intr-un oras din China,Wuhan, au fost depistate mai multe persoane infectate care au murit subit pentru ca nu se cunosc nici sursele si nu exista niciun posibil tratament. La nivelul judetului Vrancea, directorul DSP, medicul Catalin Graur, da asigurari…

- Suspiciuni privind posibile infectii cu coronavirusul, infirmate În România, cele trei suspiciuni privind posibile infectii cu coronavirusul din China au fost infirmate marti. Ministerul Sanatatii a precizat ca pacientul de 24 ani din de ani din Bacau care studiaza în…

- Pe masura ce infecția cu coronavirus se raspandește in China și in restul lumii, autoritațile chineze insista ca cetațenii de acolo sa nu calatoreasca in afara țarii. Cel mai recent bilanț arata ca 106 oameni au murit din cauza infecției cu coronavirus, potrivit Profimedia . Inițial, autoritațile din…

- In contextul focarului de pneumonie virala coronavirus din Republica Populara Chineza, provincia Hubei, localitatea Wuhan, Ministerul Afacerilor Externe recomanda amanarea calatoriilor in aceasta zona pana la normalizarea situatiei.Totodata, MAE recomanda cetatenilor romani care se afla deja in R.P.…

- Noul coronavirus, depistat inițial in orașul Wuhan, este contagios și in perioada de incubație - inainte de apariția simptomelor, lucru ce ingreuneaza eforturile de stopare a raspandirii bolii, au declarat oficialii chinezi, potrivit site-ului postului BBC News, scrie Mediafax.Perioada de…

- Pasageri veniti din orasul Wuhan din China, locul unde a izbucnit epidemia provocata de virusul misterios, au aterizat joi pe aeroportul Fiumicino din Roma. Acestia sunt verificati daca sunt suspecti de infectarea cu coronavirus, potrivit unui purtator de cuvant al aeroportului, scrie Reuters.

- Pasageri veniti din orasul Wuhan din China, locul unde a izbucnit epidemia provocata de virusul misterios, au aterizat joi pe aeroportul Fiumicino din Roma. Acestia sunt verificati daca sunt suspecti de infectarea cu coronavirus, potrivit unui purtator de cuvant al aeroportului, scrie Reuters.

- Managerul Institutului de Boli Infecțioase ”Matei Balș”, prof. dr. Adrian Streinu Cercel, a declarat la Adriana Nedelea LA FIX, ca, in mod normal, ”nu se pune problema” sa ne confruntam cu o epidemie de coronavirus in Romania. Vorbind insa despre posibilitațile de raspandire a virusului care a facut…