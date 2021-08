Stiri pe aceeasi tema

- Dupa cutremurul devastator cu o magnitudine de 7,2 care a zguduit insula sambata, 14 august, bilanțul victimelor s-a ingreunat dramatic. Potrivit ultimului comunicat al serviciilor de protecție civila, publicat in seara de duminica, 15 august, țara deplange acum 1.297 de morți și peste 5.700 de raniți. Raportul…

- UPDATE – Bilantul provizoriu al cutremurului cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter, care a lovit sambata Haiti, a crescut duminica seara la 1.297 de morti si la peste 5.700 de raniti, potrivit serviciilor haitiene de protectie civila, informeaza AFP. Pe langa persoanele date disparute,’multi…

- Bilantul provizoriu al cutremurului cu magnitudinea de 7,2 grade pe scara Richter, care a lovit sambata Haiti, a crescut duminica seara la 1.297 de morti si la peste 5.700 de raniti, potrivit serviciilor haitiene de protectie civila, informeaza AFP. Pe langa persoanele date disparute,"multi…

- Cel puțin 724 de persoane au murit, iar peste 2.800 au fost ranite, în urma cutremurului cu magnitudine 7,2 care a avut loc sâmbata în Haiti, au anunțat duminica autoritațile, conform BBC.Salvatorii cauta printre darâmaturi, în încercarea de a gasi supraviețuitori.Case,…

- Explozia de marti de la Leverkusen, in vestul Germaniei, la o instalatie de tratarea deseurilor, a ucis doua persoane, a ranit alte 31 - dintre care trei grav -, iar cinci persoane au fost date disparute, a anuntat intreprinderea Currenta, o fosta filiala Bayer, gestionara instalatiei, relateaza AFP.

- Un accident ingrozitor s-a produs pe o autostrada din Croația dupa ce un autobuz s-a rasturnat. Cel puțin zece oameni au murit, iar alți 45 au fost raniți. Autobuzul mergea din orașul german Frankfurt catre capitala Kosovo, Priștina. Șoferul a pierdut controlul, iar autobuzul a ieșit de pe șosea și…

- Noul bilant al militarilor morti in urma tragediei aviatice din Filipine se ridica la 47. Alți 49 de militari au fost raniti si sunt ingrijiti in spitalele din regiune. In plus, trei civili de la sol au fost...

- Opt persoane au murit si doua au fost ranite grav duminica dupa caderea unei cabine de teleferic la Stresa, statiune balneara din Piemont, pe malul lacului Maggiore, in nordul Italiei, a anuntat pentru AFP un purtator de cuvant al serviciilor de salvare, scrie AGERPRES. "Bilantul provizoriu este…