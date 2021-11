Record negativ in 15 unitați de invațamant din Giurgiu, unde rata de vaccinare in randul personalului este zero. Inspectoratele școlare județene au realizat noi statistici ale ratei de vaccinare in randul personaului didactic – indicator pe baza caruia se decide, in continuare, modul in care se desfașoara procesul de invațamant. In județul Giurgiu, in 15 unitați de invațamant, niciun angajat nu a fost vaccinat. Toate unitațile de invațamant cu rata de vaccinare zero sunt in mediul rural, iar cea mai mare parte este formata din gradinițe, insa pe lista exista și patru școli primare, in localitațile…