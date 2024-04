În Fâșia Gaza, hepatita A ”se răspândește ca focul” In Fașia Gaza, hepatita A se raspandește ca focul, avertizeaza un jurnalist palestinian pe site-ul libanez Daraj. Apariția hepatitei A in Gaza reflecta situația sanitara catastrofala din interiorul enclavei palestiniene. Din cauza suprapopularii și a nivelului foarte scazut de igiena, in Fașia Gaza se inregistreaza tot mai multe cazuri de infecție cu virusul hepatitei A. Courrier international face un reportaj printre familiile refugiate in Fașia Gaza , unde sute de mii de persoane au fost stramutate și unde starea de sanatate a acestora se degradeaza pe zi ce trece. Pediatru la un spital din… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

