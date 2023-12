Stiri pe aceeasi tema

- Autoritatile israeliene au criticat sambata, 21 octombrie, summitul pentru Pace dedicat situației din Orientul Mijlociu, organizat de Egipt, pentru ca liderii prezenți la reuniune nu au transmis o condamnare directa a gruparii islamiste palestiniene Hamas, transmite EFE, citata de Agerpres.„Este regretabil…

- Președintele egiptean Abdel Fattah al-Sisi a fost de acord sa deschida punctul de trecere Rafah pentru 20 de camioane incarcate cu ajutoare destinate Fașiei Gaza. Biroul premierului israelian Benjamin Netanyahu a declarat ca decizia a fost aprobata de liderul israelian la solicitarea lui Biden. Acesta…

- Punctul de trecere a frontierei Rafah, dintre Egipt si Gaza, se va deschide luni la ora 09:00 (06.00 GMT), a anuntat NBC News, citand un oficial palestinian, noteaza The Guardian, informeaza News.ro.Citand o sursa de securitate, ABC News a relatat ca punctul de trecere va fi deschis luni pentru cateva…

- Secretarul american de stat Antony Blinken a purtat discutii, la Cairo, cu presedintele egiptean, Abdel Fattah el-Sisi, despre care era de asteptat sa se concentreze asupra redeschiderii punctului Rafah de trecere a frontierei, informeaza Rador Radio Romania.Egiptul a rezistat presiunilor de a o…

- Președintele Consiliului Județean Cluj, Alin Tișe, a facut o analiza a scenei politice actuale, inaintand de asemenea diverse scenarii pentru anul electoral 2024. Șeful forului județean a vorbit și despre viitorul sau politic.

- Un oficial egiptean de informații spune ca Egiptul, care servește adesea ca mediator intre Israel și Hamas, a vorbit in mod repetat cu israelienii despre „ceva mare”, fara a detalia, noteaza The Times of Israel.El spune ca oficialii israelieni s-au concentrat pe Cisiordania și au minimizat amenințarea…

- Egiptul a inaintat o cerere de modificare a limitei orasului istoric Cairo in timpul unei reuniuni a UNESCO care a avut loc saptamana aceasta in capitala saudita Riad si a negat rapoartele privind demolarea mormintelor istorice sau a mausoleelor, a declarat joi un purtator de cuvant al UNESCO pentru…

- Fosta bașcana a Gagauziei, Irina Vlah, a venit cu un comentariu, dupa ce Guvernul a anunțat majorarea salariilor și acordarea unor plați unice pentru 170 de mii de angajați din diverse categorii profesionale. „Pe scurt, hai la pomene electorale”, a declarat politiciana.