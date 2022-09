Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul Mediului, Apelor si Padurilor, Barna Tanczos, a declarat, marti, cu prilejul inceperii lucrarilor de largire a plajelor la Eforie Sud, in cadrul unui amplu proiect cu fonduri europene ce vizeaza reducerea eroziunii costiere pe litoralul romanesc, ca lucrarea de la Eforie Sud va fi finalizata…

- Largirea plajelor de pe litoral continua Foto: Sorin Cealera RADIO ROMÂNIA ACTUALITATI - Largirea plajelor de pe litoral continua. La Eforie Sud a început montarea echipamentelor pentru extinderea plajelor care ar urma sa aiba 100 de m lațime, înainte de finalul anului.…

- Largirea plajelor de pe litoral continua, chiar daca la Mamaia turiștii se plang deja de doi ani ca au prea mult de mers de la șezlong pana la apa și inapoi. La Eforie Sud a inceput montarea echipamentelor pentru extinderea plajelor, care ar urma sa aiba 100 de metri lațime, inainte de finalul anului.

- Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere a emis primele certificate negative pentru constructorii si proiectantii care nu si-au respectat termenele la lucrarile contractate, a informat ministrul transporturilor, Sorin Grindeanu. Certificatele negative sunt rapoarte intermediare de…

- ???? Avanseaza lucrarile de modernizare din cadrul proiectului Reabilitarea, extinderea și dotarea Gradiniței cu program prelungit Sfanta Maria + Structura și Creșa nr. 5. In aceasta saptamana au loc urmatoarele

- Timișoara, primul oraș din Europa de Est, cu tramvai, ramane și astazi in top. Are cele mai bune servicii publice de transport din Romania, arata un studiu realizat de Societatea Academica din Romania și Asociația Act For Tomorrow, conform Ziua de vest . In cadrul studiului, experții au analizat timp…

- Proiectul privind restaurarea Muzeului Județean Argeș este unul din cele trei ale Consiliului Județean, pe fonduri europene, care vizeaza patrimoniul și infrastructura culturala a județului. Proiectul, realizat in parteneriat de Consiliul Județean Argeș (ca lider de proiect) și Ministerul Culturii,…

- Lucrarile de control ale artistei Raluca Popa au fost reinterpretate in expoziția „Works (Scale 1:2)”, la Galeria Gaep din București. Intr-un interviu pentru Școala 9 , artista vorbește despre ce sentimente ii dadea școala cand era eleva și care este viziunea sa despre educație. Prin cea mai recenta…