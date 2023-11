Stiri pe aceeasi tema

- Un pod spectaculos peste raul Dambovița este foarte aproape de deschidere. Podul de pe DN 73, din zona localitații Pod Dambovița, este un proiect romanesc despre care Nicolae Ciuca a spus cu ocazia vizitarii șantierului ca „se termina la timp”. Președintele PNL, Nicolae Ciuca a vizitat astazi șantierul…

- In Romania, țara cu una dintre cele mai ridicate mortalitați infantile din UE, Asociația SAMAS și Fundația OMV Petrom aplica o idee din Finlanda pentru a ajuta mamele tinere și sarace sa iși creasca bebelușii sanatoși și in siguranța.Anul trecut, in Romania s-a inregistrat cea mai scazuta rata a natalitații…

- ”Saptamana aceasta, la sediul Ministerului Transporturilor, am semnat contractele de finantare din fonduri europene pentru centurile Beius si Sanmartin. Semnarea acestor contracte asigura finantarea proiectelor, inclusiv pentru lucrarile care vor fi realizate anul viitor”, a scris, sambata, pe Facebook,…

- Grupul belgian Delhaize, care detine reteaua de magazine Mega Image, a devenit, pentru 99 de ani, proprietarul Bisericii Sfanta Ana din orasul Gent. Grupul a confirmat informația ca vrea sa o transforme in supermarket. Brandul dorea de mai multi ani sa infiinteze un supermarket, un restaurant si un…

- In Romania, ca in orice țara din lume, calitatea aerului poate varia semnificativ in orașul altul, in funcție de factor precum densitatea traficului, industria locala, vegetația și condițiile meteorologice. Clasificarile privind calitatea aerului pot varia in funcție de sursa și de criterii care sunt…

- Cifra de afaceri in comerțul cu amanuntul a scazut in iulie 2023, in comparație cu luna precendenta.Este a doua contracție lunara consecutiva, dupa prabușirea consemnata in iunie 2023 fața de luna mai a acestui an.In același timp, evoluția anuala a cifrei de afaceri in comerțul cu amanuntul…

- O cladire nerezidentiala din orasul Kurceatov, in vestul Rusiei, a luat foc duminica in urma unui atac al unei drone ucrainene, dar nu au existat victime, a declarat guvernatorul regiunii Kursk, Roman Starovoit.