În Craiova, nici 10 blocuri nu sunt expertizate seismic Craiovenii mai au la dispozitie aproape doi ani ca sa-si expertizeze tehnic blocurile, in vederea incadrarii acestora intr-o clasa de risc seismic. Termenul s-a prelungit pana la data de 1 iunie 2024( Legea nr. 170 din 7 octombrie 2019 pentru modificarea și completarea Ordonanței Guvernului nr. 20/1994 privind masurile pentru reducerea riscului seismic al construcțiilor) si prin urmare proprietarii au dat uitarii aceasta obligatie. Expertiza vizeaza atat proprietatea individuala, apartamentul, cat și parțile comune ale unui bloc. Au trecut aproape sase ani de cand Primaria Craiova i-a notificat… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

