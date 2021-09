În copilărie a avut accidentul nefericit: Câți ani împlinește Andrea Bocceli (VIDEO) Tenorul Andrea Bocelli s-a nascut pe 22 septembrie 1958, in Lajatico, regiunea Toscana din Italia. La varsta de șase ani a inceput sa ia lecții de pian, iar mai tarziu a invațat sa cante la flaut și saxofon. In 1970, la varsta de 12 ani, a orbit in urma unui accident in timpul unui meci de fotbal. In același an a caștigat prima competiție muzicala cu melodia „O Sole Mio”. Dupa ce a terminat liceul, in anul 1980, a inceput sa studieze dreptul la Universitatea Pisa. A terminat facultatea ca „doctor in drept” și a petrecut un an ca avocat din oficiu. Pentru a face rost de bani, seara canta in baruri.… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

