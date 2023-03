Stiri pe aceeasi tema

- ”Proiectul de OUG propus in analiza in sedinta de Guvern din 15 martie a.c. contravine principiului independentei autoritatii de reglementare si risca sa stopeze dezvoltarea infrastructurii energetice a Romaniei, intr-un moment esential si sensibil pentru sector. Articolul 2 (2), inclus in proiectul…

- PNL a propus o inițiativa legislativa, semnata de deputații Mara Calista, Alin Ignat și Florin Alexandru Alexe, pentru a crește cuantumul maxim al indemnizației lunare pentru creșterea copilului de la 8.500 de lei la 12.000 de lei. Potrivit inițiatorilor, nivelul actual al indemnizației este prea scazut…

- "In vederea armonizarii legislatiei secundare cu modificarile si completarile aduse legislatiei primare si legislatiei europene specifice, in sedinta Comitetului de reglementare din data de 24.02.2023, am aprobat Metodologia privind determinarea nivelului stocului minim de gaze naturale pe care titularii…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei a verificat si transmis spre decontare de la bugetul statului, pentru furnizorii de energie, conform OUG 118/2021 si OUG 27/2022, o suma de 12,2 miliarde lei, informeaza ANRE printr-un comunicat, informeaza AGERPRES . „Precizez ca suma totala…

- Regulamentul UE 1854/2022, care a introdus o contributie de solidaritate cu caracter temporar, a fost transpus in legislatia romaneasca prin Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 186 publicata in data de 29 decembrie 2022. In baza rezultatelor noastre financiare preliminare aferente anului 2022 si a…

- Taxa de solidaritate pentru anul fiscal 2022 nu se aplica pentru OMV Petrom, potrivit informatiilor transmise de catre companie catre BVB. Adica, nu va plati taxa in Romania, dar OMV spune ca taxa se aplica in Austria. Astfel, OMV Viena a anuntat ca taxa de solidaritate din Austria va avea un impact…

- In contextul crizei globale din energie din ultima perioada de timp, cu probleme semnificative pe continentul european reflectate de costurile in crestere majora, s-a discutat tot mai mult despre nevoia de independenta energetica a tarilor din Uniunea Europeana. Din fericire, Romania nu sta deloc rau…

- Autoritatea Nationala de Reglementare in domeniul Energiei (ANRE) a verificat si transmis spre decontare, in conformitate cu OUG 27/2022, o suma de peste 7,7 miliarde lei, conform unui comunicat de presa. Pentru perioada aprilie 2022 – martie 2023, un numar total de 87 de societati au depus 730 de cereri,…