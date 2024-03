Stiri pe aceeasi tema

- La varsta de 17 ani, un olandez a aflat ca mai are de trait doar 6 ani, din cauza unei afecțiuni grave a inimii. Insa Bert Janssen tocmai a implinit 57 de ani și a stabilit recordul mondial pentru cel mai logeviv pacient cu transplant de inima.

- Elon Musk a dat in judecata OpenAI din cauza relației sale cu Microsoft, acuzandu-i pe creatorii ChatGPT de „tradarea idealurilor“. Omul de afaceri considera ca, dupa cooperarea cu Microsoft, startup-ul s-a transformat de fapt intr-o filiala a gigantului tehnologic. Miliardarul american Elon…

- Administratia Nationala Apele Romana avertizeaza, joi, asupra unei posibile poluari care s-a prodsus in judetul Bihor, pe un afluent al Crisului Repede. Se ia in calcul posibila prabusire a unei galerii de mina din cauza ultimului cutremur produs in zona, potrivit news.ro. ”In aceasta dimineata,…

- Principala instalație care asambla și dezasambla arsenalul nuclear al Americii și-a inchis operațiunile marți seara, din cauza incendiilor care au scapat de sub control in Texas. Pantex a emis o declarație online, spunand ca a intrerupt operațiunile pana la o noua notificare. „Incendiul de langa Pantex…

- O uzina de arme nucleare a fost evacuata din cauza incendiilor masive din Texas, SUA, care amenința instalația Pantex, unde sunt construite și dezasamblate bombe. Principala fabrica de arme nucleare a SUA a fost evacuata peste noapte, in timp ce incendiile puternice au ars in pamantul din apropiere.

- Cercetatorii de la Universitatea din Texas din El Paso au petrecut șase saptamini in cautarea pasarii rare cu creasta galbena (Prionops alberti) in jungla din Republica Democratica Congo. Pina in prezent, Coiful cu cresta galbena nu mai fusese vazut de aproape doua decenii, din care cauza a fost considerat…

- O disputa fara precedent asupra autoritatii privind controlul frontierei sudice se amplifica in SUA intre statul Texas, care prin decizia guvernatorului republican Greg Abbott a instalat la granita garduri de sarma ghimpata pentru a opri valul de migranti, si guvernul federal american al presedintelui…

- Agentia americana a declarat intr-o actualizare de rechemare publicata pe site-ul sau web ca Tesla recheama anumite vehicule Model S, X si Y din 2023, echipate cu sistemul 4.0 complet autonom, sistemul software de conducere autonoma al companiei, din cauza erorii software. Numarul de masini afectate…