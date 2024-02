Stiri pe aceeasi tema

- Doua partii de schi din judetul Covasna, cea de la Sugas Bai si cea de la Valea Mare, au fost inchise din cauza incalzirii bruste a vremii. Reprezentantii Sepsi Rekreativ, care administreaza baza sportiva si de agrement din statiunea Sugas Bai, au mentionat ca partia mare, in lungime de 560 de metri,…

- Traficul prin punctele de trecere a frontierei Zimnicea si Turnu Magurele, pe granita cu Bulgaria, este suspendat, sambata dupa amiaza, circulatia cu bacul nefiind posibila din cauza conditiilor meteo nefavorabile. Punctele de trecere a frontierei de la Zimnicea si Turnu Magurele, pe granita…

- Mai multe tronsoane de drumuri nationale sunt inchise traficului luni dimineata, din cauza vremii nefavorabile Sursa articolului: INFOTRAFIC – LISTA drumurilor inchise din cauza vremii nefavorabile, luni dimineața Credit autor: Realitatea De Mures. Source

- Potrivit unui material publicat de Edupedu.ro, toate instituțiile de invațamant preuniversitar din județul Braila vor fi inchise maine, 27 noiembrie, din cauza vremii nefavorabile. Reamintim ca ANM e emis atenționare cod roșu de vreme severa pentru județele Braila, Tulcea, Galați și Constanța, insa…

- Doua drumuri nationale din judet, DN 23 B si DN 2L, au fost inchise, duminica dimineata, din cauza caderilor abundente de zapada si a viscolului si in mai multe zone au fost instituite filtre rutiere, a informat Inspectoratul de Politie Judetean (IPJ) Vrancea.

- In ultimele 12 de ore drumarii de la CNAIR au acționat in permanența pentru a menține circulația in condiții de siguranța pe rețeaua de drumuri naționale și autostrazi din administrare. In prezent, in condiții de cod galben și portocaliu de vreme rea, situația pe rețeaua rutiera administrate de companie…

- Ministrul Transporturilor, Sorin Grindeanu, a facut un apel catre șoferi sa evite drumurile anunțate de autoritați ca fiind inchise, in condiții de vreme nefavorabila. El a subliniat ca apelul este valabil nu doar pentru acest weekend, ci pentru toata perioada de iarna. Sorin Grindeanu a atras atenția…

- In acest moment, sunt nealimentate cu energie electrica 5 Puncte de Transformare din localitatea Lacu Roșu, informeaza ISU Harghita. Sunt afectați 206 utilizatori. Echipajele distribuitorului de energie electrica acționeaza pentru remedierea defecțiunilor. Potrivit sursei citate, in zona in care au…