- In Romania exista o nevoie acuta pentru o infrastructura adaptata numarului de mașini electrice, aflat in creștere in ultimii ani. Tot mai mulți actori și-au facut apariția pe piața punctelor de incarcare și, in curand, vom asista la o concurența acerba. Printre acești actori se numara și compania romanesca…

- In Romania nu mai sunt paturi ATI libere pentru pacientii bolnavi de COVID-19, altele decat cele rezervate special pentru persoane cu anumite conditii medicale care sunt si confirmate cu SARS-COV-2.

- Incepand din anul 1990, ziua de 1 octombrie a fost dedicata, prin Rezoluția nr. 45/106 a Organizației Națiunilor Unite, omagierii persoanelor varstnice. In Romania, Federația Naționala a Sindicatului Pensionarilor a inițiat aceasta sarbatoare in anul 1996 și de atunci a intrat in tradiția administrației…

- Dupa ce 7 oameni au murit arși in secția ATI a Spitalului de Infecțioase din Constanța, doi cercetatori de la Universitatea București publica in Libertatea date la care lucrau de multa vreme și care descriu o dimensiune grava a lipsurilor. In Romania, dezastrele din sistemul medical se țin lanț. Motivele…

- In Romania siguranța feroviara a ajuns o loterie. Trenurile se ciocnesc, sar de pe șine, iau foc, iar pasagerii ajung la destinație chiar și dupa 24 de ore. In mijlocul acestei realitați, mai primim o palma tocmai de la Bruxelles. Comisia Europeana ii acuza pe funcționarii și politicienii romani ca…

- Sectorul hotelurilor, restaurantelor și cafenelelor (HoReCa) este marcat de un paradox: in timp ce patronatele se plang ca exista o criza a forței de munca, salariile sunt unele dintre cele mai mici din Romania. Cu toate acestea, exista unele joburi in domeniu unde salariile sunt peste media naționala.Bucatarii…

- A number of 9,078 people infected with SARS-CoV-2 are hospitalized in specialized health units, among them 244 children, the Strategic Communication Group (GCS) announced on Thursday. According to the cited source, 1,067 patients are admitted to intensive care, of whom 16 are children. In Romania,…

- Aproape 200 de meserii pe care nu le mai practica nimeni vor fi scoase din Codul Ocupațiilor. In schimb, vor fi introduse 1.800 de meserii noi, printre care cele de arhitect de interior sau auditor de securitate cibernetica.