In acest moment, cei care vor sa se testeze gratuit pentru a vedea daca au coronavirus o pot face in mai multe farmacii din țara. Mai clar, conform unei liste publicate de Ministerul Sanatații, testarea gratuita antigenica rapida pentru diagnosticarea infectiei cu SARS-CoV-2 se poate face in 104 farmacii. Cele mai multe farmacii in care se poate face gratuit testul rapid pentru COVID-19 se afla in județul Prahova, in timp ce in județul Cluj sunt 13 astfel de farmacii, iar in Capitala sunt 12. Lista farmaciilor unde te poți testa gratuit Descarca Potrivit Ordinului MS nr. 644/2021, testarea se…