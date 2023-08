Stiri pe aceeasi tema

- Loteria Powerball din Statele Unite a acordat al treilea cel mai mare premiu din istoria ei. Biletul norocos a fost jucat intr-un magazin din Los Angeles si ii va aduce castigatorului un premiu de un miliard de dolari, esalonat pe mai multi ani. Daca va alege sa primeasca toti banii o data, jucatorul…

- Astfel, 5,9 milioane de abonati noi a avut Netflix in al doilea trimestru al acestui an, ceea ce reprezinta o crestere anuala cu 8% si peste estimarile care vorbeau de 1,9 milioane de abonati noi. In mesajul catre investitori, compania se lauda ca taxa de sharing nu a dus la un val de dezabonari, asa…

- Un roman stabilit in SUA a pus la cale o schema de frauda in valoare de peste 5 milioane de dolari in prestații de asigurari de șomaj destinate ajutorarii angajaților californieni afectați de pandemie.Conform afirmațiilor Departamentului de Justiție American, Constantin Sandu și complicii sai au fabricat…

- Un roman stabilit in SUA a pus la cale o schema de frauda in valoare de peste 5 milioane de dolari in prestații de asigurari de șomaj destinate ajutorarii angajaților californieni afectați de pandemie.Conform afirmațiilor Departamentului de Justiție American, Constantin Sandu și complicii sai au fabricat…

- Casa de 15 milioane de dolari a lui Joe Jonas. Iata cum arata In anul 2021, Joe Jonas și Sophie Turner au hotarat ca a venit timpul pentru o schimbare. S-au mutat astfel din Los Angeles la Miami. Și-au cumparat acolo o casa de lux sub forma unui cub de sticla. Cei doi pareau atunci extrem de incantați…

- Imagini cu noua casa a lui Ben Affleck și Jennifer Lopez. Cum arata locuința pentru care celebrul cuplu a platit suma de 61 de milioane de dolari. Proprietatea uriașa se afla in Benedict Canyon, Los Angeles.

- Jennifer Lopez și Ben Affleck și-au cautat o noua casa timp de doi ani și s-au decis recent la o proprietate uriașa in Benedict Canyon, Los Angeles. Locuința este așezata pe un teren de peste 20.000 de metri patrați, iar proprietatea a fost pusa inițial la vinzare cu 135 de milioane de dolari, insa…

- In 2020, Dwayne Johnson ocupa primul loc pe lista Forbes a celor mai bine platiți actori datorita celor 23,5 milioane de dolari de la Netflix pentru „Red Notice”. Și, deși suma pare uriața, el nici macar nu se afla in top 10 al celor mai bine platite roluri