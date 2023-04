Stiri pe aceeasi tema

- Magnatul american Elon Musk, proprietar al retelei de socializare Twitter, a declarat joi ca tarile nu ar trebui sa-si "cedeze autoritatea" Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), comentarii respinse rapid pe reteaua sociala de directorul general al OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, relateaza Reuters."Tarile…

- Cutremurul care a lovit Turcia pe 6 februarie la orele 04.17, "cea mai mare catastrofa naturala intr-un secol in Europa", potrivit Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS), a lasat o tara traumatizata. Rude decedate, orase in ruine, viata noua in corturi sau containere: o luna mai tarziu, milioane de…

- Cercetatorii chinezi au prezentat recent dovezi care arata ca un consum de alimente si ingrediente bogate in seleniu ar putea sa imbunatateasca starea de sanatate a persoanelor bolnave de Alzheimer, potrivit unui nou studiu realizat de Institutul de Microbiologie din cadrul Academiei de Stiinte din…

- A respira un aer poluat o perioada indelungta marește riscul de depresie, susțin doua studii recente, care se adauga altor dovezi privind efectul nefast al poluarii asupra sanatații mintale. Primul studiu, publicat saptamana trecuta in revista JAMA Psychiatry, a monitorizat aproximativ 390.000 de persoane…

- Parlamentul a aprobat in lectura finala proiectul de lege pentru modificarea unor acte normative: Legii privind controlul tutunului, Codului contravențional, Legii privind supravegherea de stat a sanatații publice. Obiectivul primar al proiectului este alinierea la Protocolul pentru eliminarea comerțului…

- Romania și Turcia sunt singurele țari din Europa care au un sistem de asigurari obligatorii de calamitate bazat pe existența unui Pool de Asigurare. Cutremurul devastator din Turcia ne amintește cat de vulnerabili suntem, chiar și atunci cand ne numaram printre cei norocoși care scapa cu viața și nevatamați,…