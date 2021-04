Ieșirea șocanta a lui Valeriu Gheorghița, care a transmis ca tot mai multe studii (?) arata ca imunitatea prin vaccinare este mai buna decat cea data de trecerea prin Covid, este oarecum de ințeles, avand in vedere surplusul de aproape 500.000 de doze de vaccin. Disperarea autoritaților este atat de mare incat au inceput chiar […] The post Imunizarea prin Covid, desființata de autoritați. Vaccinul este mai bun! first appeared on Ziarul National .