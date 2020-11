Impresionant! A fost pornit havuzul din parcul „Alunelul” Unul dintre multiplele obiective de atracție din parcul „Alunelul” este finalizat și poate fi admirat de catre locuitorii din zona, dar și vizitatorii parcului. A fost pornit havuzul, care face parte din proiectul de renovare al acestei zone de recreere. „Putem spune ca tot parcul va fi unul muzical pentru ca pe tot teritoriul vor fi instalate boxe din care va rasuna muzica. Fintina arteziana e Citeste articolul mai departe pe noi.md…

- Chișinauienii care și-au petrecut seara de luni in parcul „Alunelul” au fost surprinși placut, asistind la un adevarat spectacol al culorilor, oferit in premiera de primul havuz muzical din sectorul Buiucani. Incintați, oamenii s-au oprit sa admire minute in șir jocul apei și sa adune amintiri frumoase.…

- In sectorului Buiucani avem proiecte foarte mari – Pușkin, Bodoni, La Izvor, Havuzul, Alunelul, subteranele, Alba Iulia, Butoiașul. Pe data de 27 august, de Ziua Independenței, Stadionul de plaja va fi inaugurat. Anunțul a fost facut de catre primarul general Ion Ceban in cadrul ședinței cu Pretorii…

