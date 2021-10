Impredictibilitatea, stresul elevilor și profesorilor Impredictibilitatea deciziilor luate de reprezentanții statului roman reprezinta un factor de stres mai puternic pentru elevi și cadre didactice, decat inchiderea școlilor pentru o perioada, explica psihologul Daniel David. Multe dintre deciziile guvernanților par sa nu aiba legatura cu pandemia și au un efect nociv asupra elevilor și profesorilor, pentru ca nu sunt predictibile, a aratat, pentru “Romania libera”, psihologul Daniel David, rectorul Universitații “Babeș-Bolyai” (UBB) din Cluj-Napoca. “Cel mai stresant pentru copii și pentru cei din sistemul educațional este impredictibilitatea.… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

