Implant Pentru Refuz – Concert Aniversar la Quantic

Stiri pe aceeasi tema

- Imaginile in care o bunicuța in varsta de 81 de ani conduce o mașina, pe o șosea din Romania, au devenit virale. Femeia a fost filmata de nepotul ei, care a și incarvat clipul pe platforma de socializare. In mai puțin de 24 de ore, videoclipul a adunat 4,6 milioane de vizualizari și sute de mii de aprecieri.

- O scena bizara a fost filmata in trafic, in Cluj-Napoca. Un tanar ce pare a fi legat la maini a fost filmat in vreme ce era transportat intr-o remorca prin oraș. Imaginile au fost surprinse de martori și postate in mediul online. Scena a starnit revolta oamenilor care au lasat zeci de comentarii prin…

- Amna a fost singura pe scena de la Te cunosc de undeva, dupa ce colega ei, Misha nu a putut sa participe. Momentul ei nu a fost pe placul tuturor, astfel ca Mihai Petre a avut cateva critici la adresa ei.

- PROGRAMUL Alba Fest 2023, cel mai așteptat festival al verii la Alba Iulia. Cand urca pe scena Smiley, Carla`s Dreams și Iris Primaria Alba Iulia a anunțat programul celui mai așteptat eveniment al verii in municipiu – Alba Fest 2023. Timp de trei zile, pe scena din Piața Cetații vor urca, printre alții,…

- Opera Naționala București a fost prezenta pentru prima data la Chișinau pe 6 iunie 2023, ora 19:00, la Sala cu Orga, unde a susținut un eveniment in cadrul Programului „Ciprian Porumbescu”, Program cultural aflat sub Inaltul Patronaj al Președintelui Romaniei, E.S Klaus Iohannis. Evenimentul susținut…

- „Pedala in Banie“, competiție ajunsa la cea de-a IV-a ediție, se deschide oficial sambata, 3 iunie, la ora 10:00. Aceasta va fi alcatuita din: cursa maraton de mountain-bike (MTB), cu o lungime de 55 de kilometri. Peste 300 de concurenți se aliniaza la startul competițiilor de MTB și, in premiera in…

- Concurenții Te cunosc de undeva! sezonul 19 au urcat alaturi Damian Draghicipe scena de la Sala Paltaului și au cantat impreuna o piesa din repertoriul internațional. Interpretarea lor a creat un moment magic, iar publicul i-a aplaudat in picioare minute in șir.

- Zilele Comunei Caianu Mic vor avea loc in perioada 4-5 iunie. Cele mai așteptate evenimente de pe Valea Țibleșului ii vor avea, in spectacolele organizate de Primaria Comunei Caianu Mic, Consiliul Județean Bistrița-Nasaud și Centrul Județean pentru Cultura pe unii dintre cei mai in voga artiști de muzica…