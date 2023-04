Stiri pe aceeasi tema

- ROCA Investments, un brand fondat de Impetum Group și compania cea mai dinamica de private equity din Romania, anunța exit-ul cu succes din cadrul Romcargo Maritim, dupa un proces de restructurare derulat pe o perioada de 3 ani, in plin context pandemic. Romcargo este astazi o companie solida din punct…

- ROCA Investments, un brand fondat de Impetum Group și compania cea mai dinamica de private equity din Romania, anunța exit-ul cu succes din cadrul Romcargo Maritim, dupa un proces de restructurare derulat pe o perioada de 3 ani, in plin context pandemic. Romcargo este astazi o companie solida din punct…

- PPC a oferit asigurari ca totul va decurge fara probleme pentru angajații și clienții Enel. “Compania iși va continua activitatea in condiții normale, fara schimbari pentru clienții sau angajații Enel. Clienții vor fi deserviți in continuare in condițiile contractuale existente, conform legislației…

- CESIVO Agricultura, cel mai mare dealer de utilaje agricole din zona Olteniei, s-a relocat intr-un nou sediu, un spațiu generos, prevazut cu o suprafața mare de expunere pentru utilaje agricole, piese de schimb și service atelier. CESIVO Agricultura a inaugurat, la sfarșitul lunii februarie, noul sediu…

- Reprezentantii Filialei PNL Constanta au prezentat, in cadrul unei conferinte de presa, investitii majore in sistemul sanitar al Constantei. Peste 10 din fondurile alocate sanatatii din Romania, prin PNRR, se indreapta catre doua obiective majore de investitii din Constanta. Doua spitale noi construite…

- Companii locale, dar si internationale ofera noi locuri de munca in Pascani, dintre care cele mai bune oferte se adeseaza candidatilor cu experienta si studii in domenii tehnice, dar si in vanzari. Descopera cele mai bune oferte pentru locuri de munca Pascani, inscrise recent pe platforma eJobs.ro.…

- Doua poziții cheie in structura de conducere a companiei Aro Palace Brașov sunt deschise candidaților cu experiența in domeniul turismului. Compania deținuta de Transilvania Investments, acționar majoritar cu 85% din acțiuni, este in cautarea unui C EO și a unuiGeneral Manager pentru hotelul omonim,…

- Doua poziții cheie in structura de conducere a companiei Aro Palace Brașov sunt deschise candidaților cu experiența in domeniul turismului. Compania deținuta de Transilvania Investments, acționar majoritar cu 85% din acțiuni, este in cautarea unui CEO și a unui General Manager pentru hotelul omonim.…