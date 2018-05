Stiri pe aceeasi tema

- Se pare ca sarbatoarea Rusaliilor se ține diferit in funcție de fiecare regiune a țarii, scrie traditii-superstitii.ro. Astfel, in Moldova și Transilvania creștinii sarbatoresc Rusaliile timp de 3 zile, in Muntenia și Oltenia, Rusaliile se intind pe o perioada de 7 zile, iar in Banat 8 zile.…

- Numarul dosarelor mai vechi de cinci ani de la parchete s-a redus semnificativ in perioada 2013 - 2016, potrivit rezultatelor unui control efectuat de Inspectia Judiciara. Din datele prezentate marti rezulta ca in anul 2013 erau inregistrate 3.799 de dosare mai vechi de cinci ani la nivelul tuturor…

- Consiliul Judetean Bistrita-Nasaud si Biblioteca Judeteana "George Cosbuc" Bistrita-Nasaud va invita miercuri, 16 mai 2018, ora 13:00, in Clubul Cultural "CosBook" al Bibliotecii (Bistrita, str. Alexandru Odobescu, nr. 11) la Conferinta "Limbajul bisericesc intre vechi si nou", sustinuta de lector univ.…

- In scopul prevenirii aparitiei toxiinfectiilor alimentare in perioada minivacantei de 1 Mai (27.04 - 01.05.2018), consilierii D.S.V.S.A Bistrita-Nasaud au efectuat un numar de 54 controale in urmatoarele tipuri de unitati: - restaurante 21; ...

- In scopul prevenirii aparitiei toxinfectiilor alimentare in perioada Sarbatorilor Pascale, cand in mod traditional, se consuma carne provenita de la speciile ovina si caprina, D.S.V.S.A.- Bistrita-Nasaud a dispus aplicarea masurilor specifice in vederea asigurarii conditiilor de igiena in unitatile…

- Fie ca este vorba de bani, de dragoste sau de succes in plan profesional, zodiile au partea lor de noroc! Citește horoscopul lunii aprilie 2018 și afla daca te numeri printre zodiile favorizate de astre sau daca trebuie sa te ferești de ghinion. Zodiile norocoase in dragoste Berbec Incearca sa faci…

- Bugetul Minprest Rovinari pe 2018 a fost aprobat de Ministerul Energiei. Urmeaza sa primeasca avizele Ministerelor Muncii și Finanțelor. Gabriel Giorgi e convins ca bugetul societații prestatoare de servicii in minerit va primi, fara probleme, avizele finale. Șefii Minprest Rovinari…

- Un preot „lipsit de rușine” a criticat, fara reținere, in fața a aproape o mie de oameni, guvernul, autoritațile județene și locale – Oameni mascați au facut de rusine in mijlocul satului fetele nemaritate, insemnandu-le pe fata cu vopsele in semn ca sunt „disponibile”. Pierduta in negura vremilor și…