Serviciul forestier din Islanda a oferit o sugestie neobisnuita persoanelor care sufera din cauza lipsei de contact in izolare, in contextul pandemiei de coronavirus: sa imbratiseze un copac, informeaza vineri DPA. "Mergeti in paduri pentru a imbratisa un copac si bucurati-va de toate beneficiile de a fi in preajma copacilor", a sfatuit publicul serviciul forestier din Islanda intr-un comunicat publicat pe site-ul sau. "Cand imbratisezi (un copac), simti mai intai in varful degetelor de la picioare si apoi mai sus pe picioare, in piept, apoi sus, in cap", a declarat un padurar postului islandez…