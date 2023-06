Stiri pe aceeasi tema

- Echipa nationala a Spaniei a invins duminica, la lovituri de departajare, scor 5-4 (0-0, 0-0), echipa nationala a Croatiei, in finala Ligii Natiunilor, castigand trofeul, informeaza news.ro.La Rotterdam, pe stadionul De Kuip, prima repriza din finala Ligii Natiunilor, dintre Spania si Croatia, a…

- Croatia – Spania | S-a aflat cati bani va incasa Spania dupa ce a castigat, la lovituri de departajare, UEFA Nations League. Reprezentativa antrenata de Luis de la Fuente a dat marea lovitura si a triumfat in finala cu Croatia, disputata pe stadionul „De Kuip” din Rotterdam. Meciul a putut fi urmarit…

- Performanta fabuloasa reusita de Rodri, care a ajutat-o pe Spania sa castige UEFA Nations League. „La Roja” a invins-o in finala pe Croatia si a cucerit trofeul. Meciul care s-a disputat la Rotterdam a putut fi urmarit pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Eroul lui Manchester City din finala UEFA Champions…

- Croatia - Spania, meci contand pentru finala editiei 2023 din UEFA Nations League, este programat, duminica, 18 iunie, de la ora 21:45, pe Stadionul De Kuip din Rotterdam, si va fi transmis in direct de Digi Sport 1 si Prima Sport 1.

- Croatia – Spania este finala Nations League 2023. Ultimul act de la Rotterdam se joaca in aceasta seara, de la ora 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Spania, finalista si in 2021, cand a pierdut ultimul act de pe San Siro in fata Frantei, a trecut in semifinale de Italia, scor 2-1. […] The…

- Croatia – Spania este finala Nations League. Duelul este duminica, de la ora 21:45, in direct pe Antena 1 si in AntenaPLAY. Spania s-a impus in semifinala cu Italia cu 2-1 si revine in ultimul act al competitiei. Spania va intalni Croatia in finala Nations League, partida care va avea loc pe stadionul…

- Spania – Italia 2-1 a fost cea de-a doua semifinala a UEFA Nations League. Joselu a dat lovitura de gratie in minutul 89 si si-a ajutat echipa nationala sa se califice in ultimul act. Croatia – Spania, finala Ligii Natiunilor, va fi duminica, pe 18 iunie, de la ora 21:45, in direct pe Antena 1 […] The…

- Olanda – Croatia 2-4, in prima semifinala din Liga Natiunilor. Naționala lui Luka Modric a obținut biletele pentru ultimul act, dupa un meci decis in urma celor doua reprize de prelungiri. Partida a fost arbitrata de romanul Istvan Kovacs. A doua finalista din Liga Națiunilor se va decide dupa disputarea…