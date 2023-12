Imagini virale cu bordul unei mașini de poliție din București, abia scoasă din service Sindicatul polițiștilor Europol a postat pe Facebook o fotografie ce pare ireala cu o mașina de poliție abia scoasa din service. Europol menționeaza ca aproape o jumatate din autospecialele structurilor de ordine publica ale poliției nu circula din cauza defecțiunilor. Sindicaliștii au postat ironic tabloul de bord al unei mașini, care afișeaza „pericol, avarie motor”. […] The post Imagini virale cu bordul unei mașini de poliție din București, abia scoasa din service appeared first on Știri online, ultimele știri, presa online, ziar online - Sursazilei.ro . Citeste articolul mai departe pe sursazilei.ro…

Sursa articol si foto: sursazilei.ro

Stiri pe aceeasi tema

