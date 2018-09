Stiri pe aceeasi tema

- Pepenele rosu este foarte racoritor in zilele de vara. El merge de minune cu branza feta, dar si in alte combinatii inedite, pe care merita sa le incercati in zilele caniculare. Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail…

- In timpul primelor șase luni, polițiștii oradeni au constatat trei infracțiuni la Legea nr.227/2015 rep. privind Noul Cod Fiscal. In fiecare dintre cazuri, polițiștii au intocmit dosar penal și cerceteaza persoanele pentru deținerea in afara antrepozitului fiscal a produselor accizabile, supuse marcarii,…

- Desi cei care opteaza pentru aceasta forma de invatamant au parte de multe beneficii, doar 66 de de absolventi de clasa a VIII-a din Caras-Severin au optat pentru scoala duala. Pe parcursul anilor de scoala duala, tinerii beneficiaza de o bursa de 200 lei de la stat si 200 lei de la angajator,…

- Pentru a nu mai intampina astfel de situatii, Comitetul Executiv al FRF a modificat un articol de regulament: „15.1 Refuzul transmisiei televizate a jocului in conformitate cu dispozitiile ROAF coroborate cu prevederile contractelor incheiate intre FRF si partenerii media ai acesteia se sanctioneaza…

- Adauga Comentarii Adauga un link Rectifica Rectifica text Ortografie/Gramatica Obiectiv tehnic Introduceti o adresa valida de e-mail Correction was not succesfully sent Correction sent succesfully *Obligatoriu Adauga un link Kommentar Introduceti o adresa valida de e-mail Please enter…

- „La controlul microbuzului, colegii noștri au depistat cantitatea de 90 de kilograme peste, din speciile crap și somn, in stare proaspata, transportata in conditii improprii, ascunsa printre bagaje in saci de rafie. In continuarea cercetarilor, polițiștii de frontiera au constatat ca intreaga…

- Inspectorii au gasit angajati care lucrau legal, dar care habar n-aveau cum le arata contractul de munca, firmele pastrand toate exemplarele acestuia. In plus, unii nu tineau o evidenta a orelor lucrate, iar altii care tineau totusi, nu precizau ora de inceput si cea de sfarsit a programului.…