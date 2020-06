Imagini ireale din SUA. Proteste, violențe, filmări cu bocancii polițiștilor pe gâtul protestatarilor Protestele au degenerat in incendieri si acte de vandalism, iar ciocnirile cu fortele de politie s-au intensificat. Politia din mai multe orase a fost acuzata de folosirea unor tactici dure contra demonstrantilor, in timp ce autoritatile au dispus interdictii de circulatie in timpul noptii la Washington, Minneapolis, Los Angeles si Houston. In timpul protestelor au fost arestate cateva sute de persoane, iar mai multi jurnalisti au fost raniti de politie. Duminica seara, noi confruntari intre politisti si manifestanti au avut loc la Philadelphia si New York, precum si intr-un centru comercial din… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

- Arestat dupa ce a fost acuzat ca a folosit o bancnota falsa pentru a cumpara țigari dintr-un magazin din Minneapolis, George Floyd a stat timp de 8 minute și 46 de secunde cu genunchiul unui polițist pe gatul sau, in ciuda rugaminților disperate și a strigatului repetat: ”Nu pot sa respir”. New York…

- Politia a facut uz de gaze lacrimogene duminica in apropierea Casei Albe pentru a-i dispersa pe manifestantii care nu au respectat interdictia de circulatie pe timp de noapte decretata in capitala, dupa modelul altor mari orase din SUA unde mii de persoane protesteaza violent de mai multe zile impotriva…

- Moartea lui George Floyd a provocat o explozie de furie in Statele Unite si manifestatii impotriva violentei politiei in mai multe orase din tara. Orașele americane au impus restricții de circulație pe timp de noapte pentru a putea opri violențele, informeaza Agerpres, care citeaza AFP. Un camion cisterna…

- Statele Unite ale Americii sunt in pragul unui razboi civil, avertizeaza jurnaliștii americani, dupa ce 30 de orașe au fost cuprinse de proteste violente. Totul a plecat de la faptul ca George Floyd, un barbat de culoare, a murit dupa ce un politist a stat aproape 9 minute cu piciorul pe gatul acestuia,…

- Președintele american Donald Trump a anunțat duminica ca administrația sa va adauga organizația de extrema stânga „Antifa” pe lista de organizații teroriste din SUA, potrivit AFP."Statele Unite vor înregistra Antifa în categoria organizațiilor teroriste",…

- Armata poate fi mobilizata rapid în orasul Minneapolis pentru restabilirea ordinii publice, în contextul protestelor violente izbucnite în acest oraș din SUA dupa moartea unui barbat de culoare în timp ce era imobilizat de politie, spune președintele american Donald Trump.„Putem…

- Guvernatorul din Minnesota, Tim Walz, a anuntat sambata ca va "mobiliza in totalitate" Garda Nationala din acest stat american din cauza revoltelor ce continua in Minneapolis, o decizie fara precedent in istoria de 164 de ani a acestei structuri de securitate, transmite dpa, conform Agerpres."Situatia…

- Kellie Chauvin, sotia lui Derek Chauvin, ofiterul de politie care l-a ucis cu sange rece pe George Floyd stand cu piciorul pe gatul sau timp de opt minute in timp ce acesta era la pamant si nu putea sa reactioneze, a intentat divort. „Aseara am discutat cu Kellie Chauvin si cu familia ei. Este devastata…