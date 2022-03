Stiri pe aceeasi tema

- China a respins joi ca "dezinformare" o serie de acuzatii ale NATO, dupa ce secretarul general al Aliantei, Jens Stoltenberg, a reprosat Beijingului ca raspandeste "minciuni sfruntate" despre invadarea Ucrainei de catre Rusia, relateaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- Publicația italiana Corriere della sera publica noi informații despre misterioasa colaborare dintre Italia și Rusia in timpul pandemiei. In contextul amenințarilor lansate de Rusia, ca va dezvalui fapte reprobabile comise de țarile occidentale, ziarul italian amintește de misiunea rusa in peninsula…

- Seful politiei orasului Prijedor din Bosnia a fost ucis luni de un atacator necunoscut, informeaza dpa. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica de…

- Belarusa Victoria Azarenka, locul 15 mondial si cap de serie 13, a izbucnit in plans in timpul meciului din turul trei de la Indian Wells, pierdut, scor 3-6, 4-6, cu Elena Ribakina, din Kazahstan, locul 20 WTA si cap de serie numarul 17. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește…

- O mare coloana militara rusa este partial dispersata la nord de Kiev, potrivit serviciilor secrete britanice, citate sambata de DPA. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt…

- Imagini incredibile au fost surprinse intr-un oraș din Ucraina, pe care armata rusa l-a cucerit. Zeci de oameni au ieșit cu manile goale in fața soldaților ruși inarmați pana-n dinți. Speriați, aceștia se retrag și trag in aer cu mitralierele pentru a-i descuraja pe cei care au indraznit sa li se…

- Mai multe noi desfasurari pe teren de trupe si vehicule blindate au loc pe teritoriul Rusiei in apropierea granitei cu Ucraina, potrivit imaginilor prin satelit obtinute de compania americana Maxar, transmite luni Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe…

- Un barbat de 36 de ani, candidat pentru obținerea permisului de vanatoare, a fost impușcat duminica accidental de un alt barbat pe fondul de vanatoare din localitatea Petroman, județul Timiș. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…