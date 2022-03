Imagini impresionante din timpul operatiunii de neutralizare a minei gasite pe Marea Neagra in zona Midia (GALERIE FOTO)

Stiri pe aceeasi tema

- Echipajul puitorului de mine și plase „Viceamiral Constantin Balescu” a executat astazi, 28 martie 2022, o misiune de intervenție pentru neutralizarea unei mine marine care se afla, in deriva, la o distanța de aproximativ 39 de mile marine travers de Capu Midia, informații Biroul informații și relații…

