- Problemele se țin lanț de Pescobar. Dupa ce restaurantele i-au fost inchise, Paul Nicolau s-a trezit cu sechestru pe mașini pus de ANAF și de o firma de leasing. Doar ca milionarul ar vrea sa vanda autoturismele, anunțul fiind facut in mediul online.

- S-au impacat sau nu? De ce i-a facut Oana Zavoranu o declarație uimitoare de dragoste lui Alex Ashraf, in cursul acestei dimineți, in plin proces de divorț. Bruneta a facut dezvaluiri exclusive, in exclusivitate, pentru Antena Stars!

- Alex Ashraf rupe tacerea despre partajarea bunurilor in plin divorț de Oana Zavoranu. Cei doi au avut o relație timp de zece ani, iar șapte ani au fost casatoriți. Pe 25 septembrie, Alex Ashraf a depus actele pentru divorțul de Oana Zavoranu la Judecatoria Sectorului 1 din București. „Eu am plecat din…

- Fostul soț al Oanei Zavoranu, a facut, in exclusivitate pentru Xtra Night Show, declarații despre divorț. Alex Ashraf a precizat ca nu a cerut nimic de la Oana dupa cei peste 10 ani petrecuți impreuna.

- La doar doua zile de cand s-a aflat ca Oana Zavoranu și Alex Ashraf au divorțat, vedeta continua sa faca noi dezvaluiri. De curand, Oana Zavoranu a postat un mesaj pe Instagram, moment in care da de ințeles ca a inceput un nou capitol in viața ei, dupa ce s-a desparțit de cel care i-a fost soț timp…

- Ana Maria Prodan a fost in centrul atenției, zilele trecute, la Festivalul de Moda de la Timișoara, demonstrand ca și la varsta de 50 de ani o femeie poate straluci pe podium. La aflarea veștii ca și Oana Zavoranu s-a desparțit de soț, Ana Maria ii transmite acesteia, prin intermediul Playtech Știri,…

- Oana Zavoranu trece prin cele mai grele momente ale vieții sale din ultimii ani! Vedeta a aflat detalii incredibile despre ce facea Alex Ashraf cand o inșela cu amanata! Bruneta s-a simțit umilita de el cand acesta și-a lasat noua cucerire sa ii conduca mașina de lux, chiar daca aceasta aparține Oanei…

- Alex Ashraf, soțul Oanei Zavoranu, face primele declarații dupa ce a bagat divorț de bruneta. In exclusivitate pentru Spynews.ro, avem reacția barbatului atunci cand a fost sunat cu privire la informația momentului.