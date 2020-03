Stiri pe aceeasi tema

- Britanicul, in varsta de 30 de ani, i-a spus sotiei ca a plecat intr-o calatorie de afaceri, in Marea Britanie, insa el a mers, de fapt, in Italia, intr-o excursie romantica cu amanta. La intoarcerea din peninsula, acesta s-a prezentat la spital cu simptomele de Covid-19, iar teste au confirmat…

- Numarul total de cazuri de coronavirus in Italia, cea mai grav afectata tara din Europa, a crescut la 31.506 de la 27.980, o crestere cu 12,6%, cea mai mica rata de crestere inregistrata de la aparitia epidemiei in tara pe 21 februarie. Dintre cei infectati initial, 2.941 s-au recuperat complet,…

- Italia, cea mai afectata tara din Europa de pandemia de coronavirus, a depasit pragul de 2.000 de morti, in ultimele 24 de ore fiind inregistrate 349 de decese, conform unui bilant publicat luni seara de Agentia de Protectie Civila, relateaza AFP si Reuters.Astfel, bilantul a ajuns la 2.158 de decese,…

- Cu toate acestea, pe fondul absenței turiștilor și datorita reducerii traficului, canalele Veneției s-au curațat, iar apa, dupa multa vreme, este limpede. Asistenta romanca din Italia: "Se moare pe capete!" Asistenta romanca, in varsta de 49 de ani, lucreaza la un spital din provincia…

- Medicii au efectuat, pana in prezent, teste pentru 351 de persoane din Romania suspecte de coronavirus, a anunțat Grupul de Comunicare Strategica. Dintre acestea, doar 3 au fost confirmate cu noul...

- Peste 300 de persoane au fost testate pozitiv pentru coronavirus in ultima saptamana in regiunea Lombardia din Italia, regiune care include capitala financiara a Italiei, Milano, in zona inregistrandu-se 10 decese. Pe intreg teritoriul Italiei, peste 400 de persoane au contractat boala, inregistrandu-se…

- Medicii au primit primele rezultate pentru gorjenii care au intrat in contact cu italianul bolnav de coronavirus, care a vizitat Romania weekend-ul trecut. Potrivit testelor facute la Institutul de Boli Infecțioase Matei Balș din Capitala, cei 13 romani sunt sanatoși, rezultatele fiind negative.