Imagini cutremurătoare în Brăila! Paznic filmat când leagă un pacient de un pat de spital – VIDEO Imagini cutremuratoare, surprinse intr-un unitate spitaliceasca din Braila, au devenit publice. Iar acest caz a ajuns și in atenția poliției, nu doar a conducerii Spitalului Clinic Județean de Urgența Braila. Se fac anchete. Imaginile au fost surprinse duminica seara, in jurul orei 23:00, la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Clinic Județean de Urgența Braila, […] The post Imagini cutremuratoare in Braila! Paznic filmat cand leaga un pacient de un pat de spital – VIDEO first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

