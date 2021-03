Stiri pe aceeasi tema

- Femeia care a lovit mortal o fetița de 6 ani și o tanara de 20, sambata seara, pe o strada din cartierul Andronache din București, a fost reținuta luni. Decizia vine dupa ce legiștii au stabilit ca femeia bause inainte de a se urca la volan.

- Primarul Sectorului 2, Radu Mihaiu, vrea limitarea vitezei in zona Andronache, unde sambata s-a produs un grav accident rutier soldat cu moartea a doua fete, mentionand insa ca este nevoie ca strazile sa se afle in administrarea autoritatii locale, pentru ca aceasta sa poata interveni acolo unde…

- Luni, trupul fetitei de doar 6 ani, care a fost spulberata in Capitala de un bolid scapat de sub control, a fost luat de parinți de la morga și dus acasa. In cazul tinerei de 21 de ani, procedura autopsiei s-a prelungit, spre disperarea familiei."Ni s-a spus sa venim dimineața (luni - N.R.) sa se faca…

- Femeia care a produs, sambata, in zona Andronache din Capitala, un accident rutier soldat cu decesul a doua fete consumase bauturi alcoolice inainte de a se urca la volan, au declarat, pentru AGERPRES, surse judiciare. Sursele au declarat ca, potrivit rezultatelor de la INML, femeia avea o alcoolemie…

- Șoferița de 56 de ani care a provocat sambata accidentul din cartierul bucureștean Andronache, soldat cu moartea a doua fetițe aflate pe trotuar au murit strivite de mașina, avea alcoolemia la limita dintre penal și contravențional, potrivit surselor G4Media.ro. In urma testarii la INML, s-a stabilit…

- La 9 minute au sosit și primele echipaje de ambulanța și poliție. Accidentul tragic a rapus doua fetițe.Camerele au surprins momentul din mai multe ipostaze. In imagini se vede cum o zi insorita in care copiii se jucau a devenit o catastrofa.Va avertizam ca urmeaza imagini care va pot afecta emoțional. Accidentul…

- Doua fete, de șase, respectiv 21 de ani, au murit in urmp cu scurt timp, dupa ce au fost izbite violent, in timp ce se aflaupe trotuar, de o șoferița neatenta. Femeia a scapat autoturismul de sub control, intrand in plin in gardul unei case din cartierul bucureștean Andronache.

- O tanara, de 21 de ani, din orașul Rovinari, a fost depistata ieri in trafic in timp ce conducea un autoturism pe strada Trandafirilor, din localitate, fara a poseda permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule. De asemenea, in urma testarii cu aparatul etilotest a rezultat o concentrație…