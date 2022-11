Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul ucrainean al Apararii a distribuit pe o rețea sociala o fotografie, realizata intr-o benzinarie din Kiev, cu o fetița care a venit pana acolo pentru ca inhalatorul ei sa poata fi conectat la o priza.

- Armata ucraineana a anuntat sambata ca va verifica autenticitatea imaginilor video care, potrivit Moscovei, arata cel puțin 10 soldați ruși impușcați „direct in cap” de forțele ucrainene, cu toate ca s-au predat, informeaza AFP, citata de Agerpres . „Inainte de a lansa o ancheta, trebuie ca pentru aceasta…

- Ministerul rus al Apararii a transmis vineri ca Ucraina a impușcat „direct in cap” mai mult de 10 prizonieri de razboi ruși, acuzand Kievul ca a comis crime de razboi pe care „Occidentul le ignora”, transmite Reuters. Acuzațiile Moscovei vin in urma apariției unor inregistrari video pe rețelele sociale…

- Rusia neaga ca rachetele cazute in Polonia i-ar aparține. Ministerul rus al Apararii se apara și contrazice declarațiile oficialilor polonezi. „Declarațiile presei poloneze și ale oficialilor cu privire la caderea rachetelor „rusești” in zona Przewodow sunt o provocare deliberata”, a precizat ministerul…

- Stanley Kakubo, ministrul de externe al guvernului de la Lusaka, a declarat luni ca Federația Rusa a anunțat ca un cetațean din Zambia in varsta de 23 de ani a murit in septembrie, in Ucraina, fara a oferi insa alte detalii, informeaza Reuters . Studentul din Zambia ispașea o pedeapsa cu inchisoarea…

- Armata britanica a estimat, luni, ca Rusia a pierdut cel putin patru avioane de lupta in Ucraina, in ultimele zece zile, pierderea totala, de la inceputul invaziei, fiind de aproximativ 55 de avioane. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- Ministerul rus de Externe, prin vocea purtatoarei sale de cuvant, Maria Zaharova, a invitat Bucurestiul sa recunoasca public ca trimite arme Kievului si sa nu se mai ascunda dupa generalitati de tipul ”asistenta umanitara”, conform unor declaratii ale acesteia postate pe site-ul MAE de la Moscova, mid.ru.,…

- Forțele ucrainene au incercat sa captureze centrala nucleara Zaporojia, controlata de Rusia, in sudul Ucrainei, au declarat joi Ministerul rus al Apararii și un oficial local susținut de Moscova. Intr-un comunicat, ministerul a precizat ca pana la 60 de soldați ucraineni au traversat raul Nipru, care…