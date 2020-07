Stiri pe aceeasi tema

- O imagine sfașietoare a fost surprinsa, sambata dupa-amiaza, in curtea Institutului de Boli Infecțioase „Matei Balș” din Capitala, un spital din prima linie COVID-19. Fotografia a fost incarcata de o asistenta a spitalului. The post Coronavirus Romania: Coada de ambulanțe care aduc bolnavi la spital.…

- Președintele Societații Romane de Microbiologie, Alexandru Rafila, s-a aratat preocupat de trendul crescator al cazurilor noi de coronavirus in Romania, precizand, duminica, la Digi 24, ca acesta nu poate scadea din senin.Alexandru Rafila a mai declarat ca, pentru a stabili cat mai exact faza evoluției…

- Alexandru Rafila, seful Laboratorului Institutului National de Boli Infectioase ”Matei Bals” din Bucuresti, s-a aratat ingrijorat, vineri, intr-o intervenție la Digi 24, de numarul in creștere al cazurilor de infecții cu coronavirus din Romania. Asta dupa ce autoritațile au raportat vineri 320 de noi…

- Cantarețul Marcel Pavel a fost internat la Institutul de Boli Infecțioase "Matei Balș" din București, Romania, dupa ce a fost diagnosticat cu coronavirus.Potrivit digi24.ro, artistul se simțea rau de cateva zile, insa credea ca are o simpla raceala.

- Un calugar in varsta de 52 de ani, de la Manastirea Putna, a fost transferat, marți, in stare foarte grava, de la Suceava la Institutul Național de Boli Infecțioase „Matei Balș" din București.Calugarul a fost internat in data de 2 mai in Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel ...

- Purtatorul de cuvant al Patriarhiei Romane, Vasile Banescu, a marturisit ca starea de sanatate a IPS Pimen s-a stabilizat și ca toata lumea se roaga pentru el. „Starea lui de sanatate este momentan una relativ buna și speram ca Dumnezeu, prin ajutorul medicilor care il ingrijesc, sa il ajute sa se intoarca…

- Doctorul Virgil Musta, de la Spitalul de Boli Infecțioase „Victor Babeș” din Timișoara, care face parte din echipa care a vindecat sute de pacienți de coronavirus, a fost numit in componența Comisiei pentru managementul clinic și epidemiologic al COVID-19, din fruntea careia a fost demis, joi, Adrian…

- Arhiepiscopul Sucevei și Radauților, IPS Pimen, infectat cu COVID-19, este internat in Institutul Național de Boli Infecțioase „Prof. Matei Balș". Inaltul prelat a fost transferat de la Spitalul de Urgența „Sfantul Ioan cel Nou" Suceava la Institutul „Matei Balș" ...