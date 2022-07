„I’m Flexible”: Peisajul concediilor, schimbat poate pentru totdeauna In timp ce unii dintre angajați s-au intors la birou in acest an, mulți alții continua sa lucreze de la distanța pe termen nelimitat. Acest lucru a schimbat locul in care oamenii traiesc și lucreaza și, din ce in ce mai mult, modul in care calatoresc, noteaza AP . Unul din cinci oameni care merg in concediu in aceasta vara intenționeaza sa lucreze in timpul vacanței, potrivit unui raport al Deloitte, o rețea internaționala de servicii profesionale. Dintre aceștia, 4 din 5 planuiesc sa iși prelungeasca durata calatoriilor datorita flexibilitații programului. Munca la distanța a estompat granița… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Germania vrea sa angajeze cat mai curand posibil lucratori straini, pentru a ajuta operatorii de aeroporturi, confruntati cu un deficit masiv de angajati, in timpul sezonului de vara aglomerat, a afirmat luni un purtator de cuvant al Ministerului de Interne, transmite Reuters. Angajatii temporar, care…

- La sfarșitul verii trecute, la inițiativa echipei SportsFestival, sprijinita financiar de Primaria și Consiliul local Cluj-Napoca, alaturi de Compania de Transport Public Cluj-Napoca, s-a dat start la biletul de sanatate de pe strada Memorandumului din Cluj. Adica, se poate primi un bilet de autobuz…

- Vorbind la un eveniment gazduit de Bloomberg marti, Musk a spus ca Tesla isi va reduce forta de munca salariata cu 10% in urmatoarele trei luni, in timp ce va creste numarul de angajati cu ora. Un articol publicat de Reuters la inceputul acestei luni relata ca Musk a vrut sa reduca 10% din locurile…

- O companie din țara noastra a introdus saptamana de munca de patru zile de patru ori pe an. Compania este specializata in domeniul dezvoltarii software de analiza a securitații, aceasta dezvoltand un concept nou de wellbeing și oferind angajaților patru weekenduri prelungite pe an in plus fata de concediul…

- O companie din Romania specializata in domeniul dezvoltarii software de analiza a securitatii a introdus un nou concept de wellbeing si ofera angajatilor patru weekenduri prelungite pe an in plus fata de concediul anual, ca parte a pachetului standard de compensatii si beneficii.

- Nationala Romaniei a fost umilita de selectionata Muntenegrului cu scorul de 3-0 (1-0), marti seara, pe stadionul „Rapid-Giulesti“ din Capitala, intr-un meci din Liga B – grupa 3 a Ligii Natiunilor. Romania ocupa utimul loc in grupa! In mandatul lui Edi Iordanescu o victorie (1-0 cu Finlanda), un egal…

- O firma de avocatura londoneza a oferit angajaților posibilitatea de a lucra permanent de acasa, dar confortul are un preț, scrie BBC. Firma, Stephenson Harwood, a declarat ca va permite personalului sa lucreze de la distanța, dar ii va plati cu 20% mai puțin decat salariul actual. De la inceputul pandemiei,…