Stiri pe aceeasi tema

- Iluminatul interior si exterior al Palatului Parlamentului va fi intrerupt sambata, intre 20:30 si 21:30, pentru a marca Ora Pamantului. Camera Deputatilor a transmis ca sprijina si in acest an cea mai mare actiune voluntara de mediu, „Earth Hour – Ora Pamantului in Romania”, organizata de…

- Iluminatul interior si exterior al Palatului Cotroceni va fi intrerupt, in aceasta seara, timp de o ora cu ocazia "Orei Pamantului", informeaza Administratia Prezidentiala. Ora Pamantului (Earth Hour) este in prezent una dintre cele mai mari miscari mondiale pentru protectia mediului si mobilizeaza…

- Iluminatul interior si exterior al Palatului Cotroceni va fi intrerupt, sambata, 27 martie, timp de o ora. Intr-un comunicat, Administratia Prezidentiala precizeaza ca astfel se alaturi miscarii globale „Ora Pamantului – Earth Hour 2021”. Potrivit Administratiei Prezidentiale, „ Ora Pamantului este…

- Iluminatul interior si exterior al Palatului Cotroceni va fi intrerupt, sambata seara, timp de o ora cu ocazia "Orei Pamantului", informeaza Administratia Prezidentiala. "Ora Pamantului (Earth Hour) este in prezent una dintre cele mai mari miscari mondiale pentru protectia mediului si…

- O analiza a masurilor luate impotriva poluarii de catre 15 mari orase din Romania arata ca niciunul nu a reusit sa obtina nici macar jurmatate din punctaj, pe locul 1 aflandu-se municipiul Brasov, cu 4,8. Analiza a tinut cont de 20 de indicatori. Capitala este doar pe locul 6 in topul realizat de…

- Președintele Iohannis a calificat drept „acte reprobabile”, care trebuie pedepsite conform legii „fara nicio ezitare”, uciderea, torturarea sau traficarea animalelor salbatice. „In ultimele decenii, acțiunile noastre au dus la distrugerea habitatelor unor specii salbatice, forțandu-le sa caute hrana…

- Romania va trebui sa gestioneze durabil pe termen lung populatia de urs si sa aiba interventii in cazul in care este nevoie, asa cum au facut Polonia si toate celelalte state membre, a declarat, vineri, ministrul Mediului, Tanczos Barna, in comisiile parlamentare reunite pentru buget, finante si banci.…

- Știrile despre tensiunile din SUA au facut deja inconjurul globului. Porțile Capitoliului forțate, protestatari care patrund in cladire, amenințari cu bomba, oameni impușcați. Pe scurt toate ingredientele unei rascoale, mai mult sau mai puțin organizate. Analiști de pe toate meridianele iși forțau intelectul…