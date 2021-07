Il Calcio nu vrea să fie altceva Italia a invins pentru ca e o echipa de fotbal care joaca și gandește fotbal Deși asta suna prost intr-o lume care omoara conținutul și alearga dupa pretexte, fotbalul ține de fotbal. Euro 2020 a demonstrat ca valoarea vine numai din valoare. Invinșii sunt, in ordinea rasturnata a prostiei, toți marii producatori de farse care au pus ochii (și) pe fotbal. Mai intii, fabricanții de mitologii toxice. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

