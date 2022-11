Mama lui Cristi Borcea, contract castigat la CFR Constanta!

Contractul, in valoare de 718.546,95 de lei, a fost atribuit companiei Gaspeco L amp; D SA, cu sediul in Bucuresti. Conform Confidas.ro, Gaspeco L amp; D SA se ocupa de intermedieri in comertul cu combustibili, minereuri, metale si produse chimice pentru industrie si ii are ca asociati… [citeste mai departe]